Juventus, c’è ancora la volontà di confermare Morata (Di martedì 7 giugno 2022) La Juventus non molla la presa su Morata: l’obiettivo della società è quello di trovare una soluzione per la sua permanenza Crescono le possibilità che Morata possa restare alla Juventus. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sia l’attaccante spagnolo che Allegri condividono lo stesso desiderio di continuare insieme in bianconero. La Juve penserà ad un altro attaccante (Arnautovic, Muriel, Simeone) solo se non riuscirà a riscattare Morata dall’Atletico Madrid. Dal canto suo lo spagnolo non ha preso in considerazione altre squadre. Spetta ai due club trovare una soluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Lanon molla la presa su: l’obiettivo della società è quello di trovare una soluzione per la sua permanenza Crescono le possibilità chepossa restare alla. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sia l’attaccante spagnolo che Allegri condividono lo stesso desiderio di continuare insieme in bianconero. La Juve penserà ad un altro attaccante (Arnautovic, Muriel, Simeone) solo se non riuscirà a riscattaredall’Atletico Madrid. Dal canto suo lo spagnolo non ha preso in considerazione altre squadre. Spetta ai due club trovare una soluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Cuadrado : Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessu… - GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - GiovaAlbanese : #Dybala e #Lukaku dovevano incrociarsi la strada nell'estate 2019, alla fine non se ne fece nulla per la volontà de… - PietroCarnoval3 : RT @Cuadrado: Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattat… - Nathan_Gr_ : RT @Cuadrado: Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perche ‘ mai c’è stata nessuna trattat… -

Juventus, c'è ancora la volontà di confermare Morata La Juventus non molla la presa su Morata: l'obiettivo della società è quello di trovare una soluzione per la sua permanenza Crescono le possibilità che Morata possa restare alla Juventus. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sia l'attaccante spagnolo che Allegri condividono lo stesso desiderio di continuare insieme in bianconero. La Juve penserà ad un altro attaccante (... La criosauna a Bordighera: Gallo Academy sceglie "Cryomed", azienda leader nel settore È questa l'azienda scelta da Cristiano Ronaldo (che ne ha una in casa), dall'imprenditore Gianluca Vacchi fino a squadre di calcio come Juventus, Roma e Lazio e il prestigioso ospedale San Raffaele ... Calcio Style Lanon molla la presa su Morata: l'obiettivo della società è quello di trovare una soluzione per la sua permanenza Crescono le possibilità che Morata possa restare alla. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sia l'attaccante spagnolo che Allegri condividono lo stesso desiderio di continuare insieme in bianconero. La Juve penserà ad un altro attaccante (...È questa l'azienda scelta da Cristiano Ronaldo (che ne ha una in casa), dall'imprenditore Gianluca Vacchi fino a squadre di calcio come, Roma e Lazio e il prestigioso ospedale San Raffaele ... Kostic-Juventus: c’è l’accordo, i dettagli