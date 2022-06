Il Napoli in chiusura per Deulofeu, De Laurentiis vuole altri due colpi di mercato (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis molto attivo sia in entrata che in uscita. Il club azzurro sembra oramai destinato a dire addio a Mertens, così come ad Ospina, mentre Koulibaly pensa alla cessione, il suo agente incontrerà la società per portare l’interesse ufficiale del Barcellona. Ma la società partenopea sembra pronta ad affrontare quella che è un’autentica rivoluzione in casa azzurra. Ma andiamo con ordine: il pezzo più importante è sicuramente Gerard Deulofeu che il Napoli ha in pugno, pronto a chiudere la trattativa. Si tratta di dettagli, che sicuramente possono fare la differenza nel calciomercato, ma i rapporti tra Napoli e Udinese sono talmente buoni che difficilmente ci si può interrompere. Anche perché le distanze sono minime: 18 milioni ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Calcio, Aurelio Demolto attivo sia in entrata che in uscita. Il club azzurro sembra oramai destinato a dire addio a Mertens, così come ad Ospina, mentre Koulibaly pensa alla cessione, il suo agente incontrerà la società per portare l’interesse ufficiale del Barcellona. Ma la società partenopea sembra pronta ad affrontare quella che è un’autentica rivoluzione in casa azzurra. Ma andiamo con ordine: il pezzo più importante è sicuramente Gerardche ilha in pugno, pronto a chiudere la trattativa. Si tratta di dettagli, che sicuramente possono fare la differenza nel calcio, ma i rapporti trae Udinese sono talmente buoni che difficilmente ci si può interrompere. Anche perché le distanze sono minime: 18 milioni ...

CorSport: il Napoli vicino a chiudere per Ostigard a 5 milioni Il giocatore, di proprietà del Brighton e reduce da un prestito al Genoa, è felice di trasferirsi a Napoli. La chiusura dell'affare non è distante Firenze 17/01/2022 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Genoa / foto Image Sport nella foto: Leo Ostigard Il Napoli punta a Ostigard per ... L'associazione Scarlatti inaugura il 'Progetto Mozart' alla Chiesa Anglicana di Napoli ...e ha sancito anche il ritorno alla vita musicale e alle esecuzioni pubbliche dopo la chiusura ... che comprenderà 29 sonate in totale, verrà realizzata non soltanto a Napoli, presso la Chiesa Anglicana ... CORRIERE - Il Napoli ha scelto il quarto difensore. Il suo idolo è Cannavaro