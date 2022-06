Il doposole per neonati: perché è indispensabile e come sceglierlo (Di martedì 7 giugno 2022) Al mare, in piscina o in montagna, d’estate, quando si hanno bambini piccoli, la parola d’ordine è prestare attenzione alle scottature; oltre alle classiche raccomandazioni, ovvero di non esporre i piccoli al sole nelle ore più calde, in soccorso dei genitori arrivano ovviamente i prodotti pensati proprio per proteggere la pelle delicata di neonati e bambini dai raggi UVA, come le creme solari o i doposole. Anche questi ultimi sono particolarmente importanti per la pelle dei bimbi, e non devono mai mancare nel beauty case delle vacanze di mamma e papà. perché il doposole per neonati è indispensabile Per quanto l’’esposizione alla luce solare sia molto importante per i bambini, per aiutarli ad assimilare la vitamina D, i suoi effetti, soprattutto nel periodo estivo, ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 7 giugno 2022) Al mare, in piscina o in montagna, d’estate, quando si hanno bambini piccoli, la parola d’ordine è prestare attenzione alle scottature; oltre alle classiche raccomandazioni, ovvero di non esporre i piccoli al sole nelle ore più calde, in soccorso dei genitori arrivano ovviamente i prodotti pensati proprio per proteggere la pelle delicata die bambini dai raggi UVA,le creme solari o i. Anche questi ultimi sono particolarmente importanti per la pelle dei bimbi, e non devono mai mancare nel beauty case delle vacanze di mamma e papà.ilperPer quanto l’’esposizione alla luce solare sia molto importante per i bambini, per aiutarli ad assimilare la vitamina D, i suoi effetti, soprattutto nel periodo estivo, ...

