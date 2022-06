“GFVip 7” | svelati i primi nomi del cast ufficiale | pubblico senza parole

Leggi su tvzap

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Grande Fratello Vip è stato trasmesso per la prima volta in Italia su Canale 5 il 19 settembre 2016 ed è prodotto dalla Endemol Shine Italy. I protagonisti del reality sono persone conosciute che condividono la propria vita quotidiana ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Dal 2016 al 2018 (nelle prime tre edizioni) il programma è stato condotto da Ilary Blasi, mentre dal 2020 (dalla quarta edizione) la conduzione è passata ad Alfonso Signorini. A settembre 2022 tornerà su Canale 5 il7 e in questi giorni sono statidel: gli affezionati del programma sono rimastiAlfonso Signorini e il suo staff stanno lavorando in queste settimane per allestire ildel ...