Esordio vincente per Giorgi a Nottingham (Di martedì 7 giugno 2022) Nel primo WTA 250 della stagione sull’erba Camila, terza favorita del seeding, ha superato al primo turno la wild card britannica Kartal in due set. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di martedì 7 giugno 2022) Nel primo WTA 250 della stagione sull’erba Camila, terza favorita del seeding, ha superato al primo turno la wild card britannica Kartal in due set. Torneo live su SuperTennis

Advertising

threeamxiety : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 @IsolaDeiFamosi si conferma leader della serata @pomeriggio5 record e si aggiudica la propria fascia Debutto v… - QuiMediaset_it : #Canale5 @IsolaDeiFamosi si conferma leader della serata @pomeriggio5 record e si aggiudica la propria fascia Debut… - CFNFMCalcio : RT @PordenoneCalcio: Esordio da titolare (vincente) con l’Under 21 - nel 3-0 al Lussemburgo - per Nicolò #Cambiaghi ???????? Avanti così Nico… - infoitsport : Tennis: Atp Stoccarda, esordio vincente per Sonego - PlayerManagemen : RT @PordenoneCalcio: Esordio da titolare (vincente) con l’Under 21 - nel 3-0 al Lussemburgo - per Nicolò #Cambiaghi ???????? Avanti così Nico… -