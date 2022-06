Elisabetta Canalis sale sul ring | debutta in un match di kickboxing

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Elisabetta Canalis si prepara al match di kickboxing e sfoggia il sideboob - serieB123 : Elisabetta Canalis, primo incontro di kickboxing: il 18 giugno a Torino - Affaritaliani : Elisabetta Canalis si prepara al match di kickboxing e sfoggia il sideboob - susydigennaro : RT @napolimagazine: Kick boxing: sabato 18 giugno combatte Elisabetta Canalis, esordio sul ring dell'ex velina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Kick boxing: sabato 18 giugno combatte Elisabetta Canalis, esordio sul ring dell'ex velina -

Direttagoal.it

debutta nel kickboxing: sabato 18 giugno combatterà contro Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuno con le regole dello stile low - kick: ...... in collaborazione con la Reggia di Venaria, con la Federazione Medico Sportiva Italiana come main sponsor, la riunione vedrà l'esordio sul ring dell'ex velina,che combatterà ... Elisabetta Canalis, il vestito la scopre ed il dettaglio è piccante Elisabetta Canalis scende sul ring. Sabato 18 giugno, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, nella Reggia di Venaria avrà luogo la 12a edizione di 'The Night of Kick and Punch', gala dedicato agl ...Elisabetta Canalis per la prima volta sul ring di Kick Boxing. Sabato 18 giugno, nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, avrà luogo la 12/a edizione di 'The Night of Kick ...