Coronavirus | 28 082 casi e 70 morti In ripresa le terapie intensive | tasso di positività al 12%

Leggi su open.online

(Di martedì 7 giugno 2022) Il bollettino del 7 giugno 2022 Sono 70 i decessi dasegnalati nelle ultime 24 ore in Italia dall’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Anche ieri erano stati 70. I contagi hanno subito un incremento di 28.082 persone. Ildiraggiunge quota 12,0 per cento (+0,7 per cento, in aumento rispetto al 11,3 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 628.977 nella giornata di oggi. Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 111 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 219, di questi 16 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 111 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 219, di questi 16 ...