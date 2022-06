Castel Volturno | titolare di un lido muore per salvare 4 bambini

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 7 giugno 2022). Ha tentato diquattro, ma quando si è tuffato in mare, ha iniziato ad annaspare e poi è deceduto. Come riporta CasertaCe il fatto è accaduto mezz’ora fa, in uno stabilimento balneare di Villaggio Coppola, a, nel Casertano. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.