Boris Johnson al capolinea? Il countdown è cominciato (Di martedì 7 giugno 2022) Il day after di Boris Johnson è quello di un pessimo risveglio, ammesso che stanotte il Primo Ministro britannico abbia chiuso occhio. Lo scrutinio di sfiducia del suo partito non ha raggiunto lo scopo ma il 41% dei deputati Tories ha votato per la rimozione di BoJo. Si tratta di una percentuale molto alta. Per la cacciata di Johnson – formalmente da capo del partito, ma in sostanza anche dalla premiership – serviva un minimo di 181 voti: la metà più uno dei deputati conservatori. Nel segreto dell'urna, ieri 6 giugno, i ribelli che volevano sfiduciarlo si sono fermati a quota 148. A favore del premier hanno votato la fiducia 211 deputati. A conti fatti, però, è un pessimo risultato per Johnson. Sebbene BoJo e suoi alleati abbiano cantato vittoria, molti parlamentari conservatori, inclusi alcuni dei suoi sostenitori, ...

