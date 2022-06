Basma come Saman: “Voleva scappare da nozze combinate”. Prende corpo l’ipotesi di una fuga all’estero (Di martedì 7 giugno 2022) Le indagini sulla misteriosa scomparsa di Basma Afzaal, la 18enne pakistana residente a Galliera Veneta (Padova) e di cui si sono perse le tracce dal 31 maggio, procedono a tutto campo. Non escludono nessuna pista: compresa quella dell’allontanamento volontario. Anzi, quest’ultima ipotesi sembra accreditarsi col passare dei giorni. Con gli inquirenti che, secondo quanto riferisce tra gli altri il sito del Tgcom24, indagano su una possibile fuga all’estero. Forse in Francia: perché Basma non accettava il matrimonio combinato voluto dalla sua famiglia. Sottraendosi dunque alle nozze combinate proprio scomparendo e facendo perdere le proprie tracce… Basma come Saman: fuggita all’estero per evitare le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Le indagini sulla misteriosa scomparsa diAfzaal, la 18enne pakistana residente a Galliera Veneta (Padova) e di cui si sono perse le tracce dal 31 maggio, procedono a tutto campo. Non escludono nessuna pista: compresa quella dell’allontanamento volontario. Anzi, quest’ultima ipotesi sembra accreditarsi col passare dei giorni. Con gli inquirenti che, secondo quanto riferisce tra gli altri il sito del Tgcom24, indagano su una possibile. Forse in Francia: perchénon accettava il matrimonio combinato voluto dalla sua famiglia. Sottraendosi dunque alleproprio scomparendo e facendo perdere le proprie tracce…: fuggitaper evitare le ...

