ATP Stoccarda 2022: Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili fermati dalla pioggia, georgiano avanti di set e break (Di martedì 7 giugno 2022) Una giornata ventosa e con problemi tecnici ha il suo termine (al momento), per Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili, con la caduta della pioggia. Nel primo turno dell'ATP 250 di Stoccarda il toscano e il georgiano sono stati fermati quando quest'ultimo conduceva per 7-5 4-2 30-0 al termine di una prova certamente di buon livello. A parte un'interruzione breve per il led pubblicitario dietro il campo che disturba Basilashvili (ma non Musetti), i primi game scorrono tranquilli. In risposta incide un po' di più il georgiano, anche se le vere e proprie opportunità non arrivano per nessuno dei due. Questo fino al 3-4, quando arriva una palla brea che l'azzurro difende bene, con un bel rovescio ...

