Angela Merkel, la prima intervista da ex cancelliera: «Non mi pento di aver trattato con Putin. Ma la sua invasione non ha giustificazioni»

Dopo 6 mesi di silenzio stampa, iniziati con la fine del suo mandato, l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha rotto il silenzio con un'intervista alla Berliner Ensamble. Nelle sue risposte, Merkel ha parlato del suo tempo fuori dalla politica e delle sue posizioni sull'invasione della Russia in Ucraina, iniziata il 24 febbraio. «Questa aggressione all'Ucraina è stata un tragedia», ha detto. «Non ha alcuna giustificazione. Non c'è alcuna scusante». L'ex cancelliera aveva già criticato duramente la mossa di Vladimir Putin nel primo discorso pubblico dopo mesi tenuto a Berlino lo scorso 2 giugno. «È stato un grande errore», ha continuato. Merkel è tornata sulle accuse fatte da Volodymyr Zelensky ad aprile, quando Kiev aveva ...

