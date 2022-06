Andreazzoli: «Ho salvato l’Empoli in anticipo. A volte raggiungere un obiettivo sembra sia dovuto» (Di martedì 7 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Aurelio Andeazzoli, reduce dall’esonero con l’Empoli. «Non me lo aspettavo, è stata una sorpresa. Però a me interessava soprattutto finire il lavoro interrotto anni fa, dopo l’ingiusta retrocessione del 2019. Era un debito che avevo nei confronti di me stesso e dell’ambiente. E quest’anno ci siamo salvati in anticipo, contro ogni pronostico. A volte, quando raggiungi un obiettivo, sembra quasi che sia dovuto, non conquistato». Il suo lavoro a Empoli era davvero finito? «Avrei voluto dare un’identità più definita alla squadra, fare in modo che crescesse seguendo magari il modello del Sassuolo. Nonostante i risultati negativi, per altro non dovuti solo a demeriti nostri, la squadra è migliorata nel ritorno. Dopo l’ottima andata, se qualcuno ha mollato, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Aurelio Andeazzoli, reduce dall’esonero con. «Non me lo aspettavo, è stata una sorpresa. Però a me interessava soprattutto finire il lavoro interrotto anni fa, dopo l’ingiusta retrocessione del 2019. Era un debito che avevo nei confronti di me stesso e dell’ambiente. E quest’anno ci siamo salvati in, contro ogni pronostico. A, quando raggiungi unquasi che sia, non conquistato». Il suo lavoro a Empoli era davvero finito? «Avrei voluto dare un’identità più definita alla squadra, fare in modo che crescesse seguendo magari il modello del Sassuolo. Nonostante i risultati negativi, per altro non dovuti solo a demeriti nostri, la squadra è migliorata nel ritorno. Dopo l’ottima andata, se qualcuno ha mollato, ...

