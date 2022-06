Vela, Allianz Regatta 2022: Boschetti e Pianosi in luce nel kite maschile, buoni risultati nel 49erFX e nel 470 misto (Di lunedì 6 giugno 2022) SI è conclusa nella giornata di ieri l’Allianz Regatta 2022, appuntamento valido anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Vela olimpica in programma tra Almere ed Amsterdam. La competizione che si è svolta nelle acque dei Paesi Bassi ha visto gareggiare diversi azzurri e nel complesso ci sono da segnalare due bellissime medaglie e alcuni ottimi piazzamenti. Gli epiloghi più soddisfacenti sono arrivati dal Formula kite maschile, dove Lorenzo Boschetti e Riccardo Pianosi hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo al termine di una settimana che li ha visti praticamente sempre nelle posizioni di testa. Due medaglie che confermano il grande livello di questi due azzurri. Peccato invece per Alessio Brasili, che ha sfiorato ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) SI è conclusa nella giornata di ieri l’, appuntamento valido anche come seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica in programma tra Almere ed Amsterdam. La competizione che si è svolta nelle acque dei Paesi Bassi ha visto gareggiare diversi azzurri e nel complesso ci sono da segnalare due bellissime medaglie e alcuni ottimi piazzamenti. Gli epiloghi più soddisfacenti sono arrivati dal Formula, dove Lorenzoe Riccardohanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo al termine di una settimana che li ha visti praticamente sempre nelle posizioni di testa. Due medaglie che confermano il grande livello di questi due azzurri. Peccato invece per Alessio Brasili, che ha sfiorato ...

