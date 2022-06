Usa ordinano sequestro di due aerei di Abramovich

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Un giudice federale di New York oggi ha firmato un mandato che autorizza ildi duedi proprietà dell’oligarca russo Roman. Si tratta di un Boeing 787-8 Dreamliner e di Gulfstream G650ER che, secondo i procuratori federali, hanno fatto rotta lo scorso marzo in Russia in violazioni alle restrizioni sulle esportazioni imposte dagli Usa dopo l’attacco all’Ucraina. Secondo i documenti della corte federale il Boeing, dal valore di 350 milioni di dollari, si troverebbe attualmente a Dubai, mentre il Gulfstream sarebbe in Russia. Secondo una dichiarazione giurata di un agente dell’Fbi,“possiede o controlla i dueattraverso una serie di shell companies”, riporta il sito di Cnbc. L'articolo proviene da Italia Sera.