Urso (Copasir): 'L'Italia al centro di una campagna di disinformazione' (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Copasir è diventato il centro di molti dei dossier più delicati oggi in Italia. Lo sa il presidente Adolfo Urso , ieri ospite a Metropolis, che non nasconde il punto cruciale della questione in una ... Leggi su agenzianova (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilè diventato ildi molti dei dossier più delicati oggi in. Lo sa il presidente Adolfo, ieri ospite a Metropolis, che non nasconde il punto cruciale della questione in una ...

Advertising

vitopetrocelli : La lista di influencer filoputiniani? 'Non l'ha stilata il Copasir'. Lo dice il presidente, senatore Urso. Se ne de… - _Nico_Piro_ : Aggiornamento, URSO: In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, il COPASIR rileva di non aver mai con… - elio_vito : Nessuna lista di proscrizione ma preoccupa che ci si preoccupi di un articolo, di un titolo, di una foto e non dell… - MarceVann : RT @steal61: @MarceVann @LupodiBrughiera @LauraGi63815697 @LauraRu852 Dico anche a @Giorgioaki Il gioco è sporco COPASIR non smentisce, CO… - NunquamDeorsum : RT @LaVeritaWeb: Secondo il quotidiano, l’elenco dei presunti «agenti» pro Mosca è stato compilato dal Comitato presieduto da Adolfo Urso.… -