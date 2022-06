Tremila famiglie a Torino chiedono aiuto: no alle disparità cognitive tra poveri e benestanti (Di lunedì 6 giugno 2022) La pandemia ha fatto esplodere il divario tra bimbi poveri e benestanti. La povertà educativa è un problema molto serio e diversi bambini arrivano alla scuola primaria senza una buona capacità di avere relazioni con gli altri, di esprimersi, esternare le proprie emozioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) La pandemia ha fatto esplodere il divario tra bimbi. La povertà educativa è un problema molto serio e diversi bambini arrivano alla scuola primaria senza una buona capacità di avere relazioni con gli altri, di esprimersi, esternare le proprie emozioni. L'articolo .

