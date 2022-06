Sabatini: «Domani prendo un aereo per accettare una proposta all’estero» (Di lunedì 6 giugno 2022) Purtroppo Sabatini ci nega il sogno accarezzato per qualche ora, ma in cui nemmeno noi credevamo troppo: non sarà a Napoli il suo futuro, De Laurentiis purtroppo non è impazzito. E non andrà nemmeno al Milan, come avevamo ipotizzato. L’ex direttore sportivo della Salernitana annuncia, in un’intervista a Radio 1, che ha accettato una proposta all’estero. «Mi sento ancora un dirigente della Salernitana, ma sto ricevendo attacchi e insulti frontali che mi addolorano, dopo mesi in cui ho sopportato uno stress inaudito. Subito dopo aver ottenuto un risultato magico, storico, devo fronteggiare queste cose che mi amareggiano moltissimo. Questa storia mi ha fiaccato. Domani prendo un aereo e sono pronto ad accettare una proposta all’estero. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Purtroppoci nega il sogno accarezzato per qualche ora, ma in cui nemmeno noi credevamo troppo: non sarà a Napoli il suo futuro, De Laurentiis purtroppo non è impazzito. E non andrà nemmeno al Milan, come avevamo ipotizzato. L’ex direttore sportivo della Salernitana annuncia, in un’intervista a Radio 1, che ha accettato una. «Mi sento ancora un dirigente della Salernitana, ma sto ricevendo attacchi e insulti frontali che mi addolorano, dopo mesi in cui ho sopportato uno stress inaudito. Subito dopo aver ottenuto un risultato magico, storico, devo fronteggiare queste cose che mi amareggiano moltissimo. Questa storia mi ha fiaccato.une sono pronto aduna. ...

Advertising

napolista : #Sabatini: «Domani prendo un aereo per accettare una proposta all’estero» A Radio 1, l’ex ds della Salernitana spe… - LarrySportello1 : RT @DAZN_IT: Una missione impossibile aveva bisogno di un persona incredibile. W Sabatini - Salvezza 7 per cento è l’instant doc che racco… - dv_michele : A @1MattInFamiglia poco fa: si dice LO pneumatico, domani lo chiediamo al Prof. Sabatini! #unomattina #unomattinainfamiglia - Eamlaen : Sabatini ha fatto miracoli in tutte le squadre in cui è andato tranne che da noi dove ha fatto solo danni, se è uom… - morabito_mirko : #Marotta su #Dybala:'La speranza è quella che magari possa giocare con noi'. Titolo di GdS:'Marotta esce allo scope… -