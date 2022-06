Roma | il CEO Berardi | 'No alle scorciatoie | la meritocrazia guida ogni scelta del club'

Advertising

siamo_la_Roma : ??? Parla #PietroBerardi ??? 'Credo che la meritocrazia sia una cosa molto importante' ?? Le dichiarazioni del CEO gi… - CARSCPA : Oggi su @repubblica l'ampliamento del CAR con nuovi uffici, nuove postazioni e un parco naturalistico: una nuova sf… - VoceGiallorossa : ??Il CEO della Roma Pietro Berardi ha fatto il suo arrivo presso l'Aula Magna Mario Arcelli del Campus Luiss.… - micheleiurillo : @franzbonf il CEO di Gaia-X Association for Data and Cloud (AISBL) sará tra i protagonisti del Data Management Summ… - lalalillalilla : 1. la cabello non l ho capita ?? 2. ripenso al post di ieri ‘CEO of immagining fake romantic scenarios’ e ci sta tu… -

Presso l'Aula Magna del Campus Luiss di Viale Pola è andato in scena l'Incontro conclusivo della V edizione del Progetto Legalità e Merito con vari ospiti tra i quali ildellaPietro Berardi . Il dirigente giallorosso ha preso la parola: "Grazie per averci invitato. Ascoltando i vostri progetti ho sentito molta energia, meritocrazia e voglia di futuro. Per ...- In Italia una gravidanza su 4 è imprevista e il 50% delle gravidanze non programmate esita in ... il travaglio pretermine, l'endometriosi e la vaginosi batterica', dichiara Kevin Ali,di ...Partnership tra l’azienda della famiglia Rosolen e l’accademia bergamasca per realizzare una piattaforma che avvii al lavoro. I piani di Ramazza per aiutare i profughi dell’Est Europa. Benedetto sping ...Si pensa in grande dentro e fuori dal campo. La Roma giallorossa sogna un futuro radioso dopo la vittoria della Conference.