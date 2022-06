Rassegna stampa 6 giugno 2022 | raid russi su Kiev

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo oltre un mese, la guerra torna a: un bombardamento russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale della capitale ucraina. Zelensky ha visitato il fronte a Zaporizhzhia. Il 60% della regione è in mano ai, gli ha comunicato il governatore Starukh. Anche i lanciarazzi che invierà ail Regno Unito avranno una gittata di 80 km, conferma Londra. La consegna di nuove armi ha il solo obiettivo di "estendere il conflitto", afferma Putin. Annullato il viaggio di Lavrov in Serbia, dopo il divieto di transito aereo di 3 paesi baltici. Il ministro degli Esteri russo convoca oggi i media Usa. L'Onu celebra oggi la Giornata della lingua russa.