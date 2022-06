Punta da una zecca in Sardegna, morta una 70enne: troppo grave l'infezione (Di lunedì 6 giugno 2022) Dramma in Sardegna , morta per una zecca : è deceduta a la pensionata di 70 anni di Ulassai, in Ogliastra , ricoverata da quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanusei in seguito ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Dramma inper una: è deceduta a la pensionata di 70 anni di Ulassai, in Ogliastra , ricoverata da quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanusei in seguito ...

Advertising

GoalItalia : Juventus-Di Maria, fissato per mercoledì l'incontro: l’argentino punta ad un contratto per una sola stagione ????… - infoitinterno : Morta la 70enne sarda punta da una zecca - pdnetwork : RT @brandobenifei: L’#Europa punta a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030: una svolta epocale che, come @eurodeputatipd, sosteniamo c… - sardanews : E' morta la 70enne sarda punta da una zecca - Sardegna - eurodeputatipd : RT @brandobenifei: L’#Europa punta a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030: una svolta epocale che, come @eurodeputatipd, sosteniamo c… -