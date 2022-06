Partygate: Johnson si salva dalla sfiducia in casa Tory (Di lunedì 6 giugno 2022) Boris Johnson ha strappato il rinnovo delle nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Conservatore (da cui dipende la poltrona di primo ministro britannico) ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Borisha strappato il rinnovo delle nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Conservatore (da cui dipende la poltrona di primo ministro britannico) ...

