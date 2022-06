(Di lunedì 6 giugno 2022) Scrive Rosa Di Marco: Cinque giorni fa unmi ha fermato e mi ha fatto un verbale perché non avevo ledi sicurezza, inmomento mi sono arrabbiata un po’ ma dentro di me sapevo che c’era un messaggio molto importante… Oggi siamo tutti e quattro vivi grazie alle, eè stato il. L'articolo: li hauna, “è il” Lacon l'dile proviene da Noi Notizie..

