Non è l'Arena, malore per Massimo Giletti: cos'è successo al conduttore? (Di lunedì 6 giugno 2022) Massimo Giletti ha deciso di condurre l'ultima puntata di Non è l'Arena dalla Piazza Rossa di Mosca. Durante la diretta, però, c'è stato un fuori programma che ha fatto preoccupare i telespettatori. Massimo Giletti si è sentito male Poco dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Non è l'Arena, Massimo Giletti ha accusato un malore. Il 60enne ha cominciato ad avere difficoltà nel parlare ed era in evidente stato di agitazione. Per questo motivo ha preso subito in mano le redini del programma Myrta Merlino. Il malore di Giletti is the new "Presidente?" #nonelarena https://t.co/y5pMDLCFLf — Giucas Frisella (@Giucasfrisella) June 5, 2022 La conduttrice e giornalista si trovava nello studio di La7 ...

