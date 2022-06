**Nigeria: Mattarella a presidente Buhari, 'cordoglio e condanna orribile gesto'** (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Suscita profonda tristezza la notizia del vile attacco contro la chiesa di San Francesco a Owo, dove hanno trovato la morte numerosi fedeli inermi riuniti per celebrare la Pentecoste". Si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente della Repubblica Federale di Nigeria, Muhammadu Buhari. "Nel condannare con la massima fermezza l'orribile gesto criminale, desidero confermarLe che la Nigeria potrà sempre contare sul sostegno dell'Italia nella lotta contro ogni forma di violenza. In spirito di partecipe vicinanza al lutto delle famiglie delle vittime, mi rendo interprete dei sentimenti del popolo italiano nel porgere a Lei e a tutti i cittadini nigeriani le espressioni del più sentito ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Suscita profonda tristezza la notizia del vile attacco contro la chiesa di San Francesco a Owo, dove hanno trovato la morte numerosi fedeli inermi riuniti per celebrare la Pentecoste". Si legge nel messaggio inviato daldella Repubblica, Sergio, ha inviato aldella Repubblica Federale di Nigeria, Muhammadu. "Nelre con la massima fermezza l'criminale, desidero confermarLe che la Nigeria potrà sempre contare sul sostegno dell'Italia nella lotta contro ogni forma di violenza. In spirito di partecipe vicinanza al lutto delle famiglie delle vittime, mi rendo interprete dei sentimenti del popolo italiano nel porgere a Lei e a tutti i cittadini nigeriani le espressioni del più sentito ...

