Nations League 2022: la Francia concede rigore sul finale, 1-1 contro la Croazia (Di lunedì 6 giugno 2022) Dieci le Nazionali scese in campo alle 20:45 per i match valevoli per la seconda giornata della Nations League 2022. La Francia sblocca il match contro la Croazia al 52esimo, con la rete firmata da Rabiot. Il centrocampista della Juventus ha ricevuto palla in area da Ben Yedder e ha spiazzato Livakovic calciando di sinistro all’incrocio dei pali. Sul finale la Croazia guadagna un calcio di rigore, prima annullato dall’arbitro per un presunto fuorigioco e poi riassegnato dal Var, che ha valutato regolare la posizione del giocatore croato. Sul dischetto si posiziona Kramaric che tira centralmente e sigla la rete del pareggio. Finisce 1-1 allo Stadion Poljud. Il Kazakistan parte forte contro la Slovacchia e sblocca il ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Dieci le Nazionali scese in campo alle 20:45 per i match valevoli per la seconda giornata della. Lasblocca il matchlaal 52esimo, con la rete firmata da Rabiot. Il centrocampista della Juventus ha ricevuto palla in area da Ben Yedder e ha spiazzato Livakovic calciando di sinistro all’incrocio dei pali. Sullaguadagna un calcio di, prima annullato dall’arbitro per un presunto fuorigioco e poi riassegnato dal Var, che ha valutato regolare la posizione del giocatore croato. Sul dischetto si posiziona Kramaric che tira centralmente e sigla la rete del pareggio. Finisce 1-1 allo Stadion Poljud. Il Kazakistan parte fortela Slovacchia e sblocca il ...

