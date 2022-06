“Mascherina attaccata con lo scotch all’alunno dalla maestra”. Mamma va dai carabinieri: “Sistema torni ad essere umano, non mi fermerò” (Di lunedì 6 giugno 2022) In un paesino in provincia di Belluno, così come segnala il Corriere della Sera, divampa la polemica dopo la denuncia di una Mamma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) In un paesino in provincia di Belluno, così come segnala il Corriere della Sera, divampa la polemica dopo la denuncia di una. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “Mascherina attaccata con lo scotch all’alunno dalla maestra”. Mamma va dai carabinieri: “Sistema torni ad essere u… - Rog_2 : RT @matteo_turri: ne usciremo migliori Belluno, mamma denuncia: «Mascherina attaccata con lo scotch a mio figlio dalla sua maestra» https:… - matteo_turri : ne usciremo migliori Belluno, mamma denuncia: «Mascherina attaccata con lo scotch a mio figlio dalla sua maestra» - anna30048679 : RT @fuscomarina: A Cadore la maestra ha attaccato la mascherina ad un bimbo con lo scotch, non perché fosse ribelle ma spostava la #mascher… - grandejacko : RT @laperlaneranera: Della serie; 'Non c'è mai fine per gli inutili idioti' Pazzesco, Un bimbo si toglie la mascherina in classe, la maest… -