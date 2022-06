Mancini: «Donnarumma lo valuteremo domattina. Gnonto? Per la sua età gioca a calcio come pochi» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ungheria, in programma domani sera alle 20.45 per la Nations League. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Ci puoi dare la formazione? “Eh no, adesso no. Magari domani…” Ci saranno molti cambi? “Un po’ di cambi ci saranno sicuro. Non credo tutti, ma molti“. Cristante ha dato equilibrio, può fare quel ruolo anche Locatelli? “Locatelli può essere adattato in quel ruolo, ma Bryan insieme a Esposito sono gli unici in questo gruppo che possono giocare da play”. Nel rinnovamento c’è una nuova filosofia di gioco? “Si può vincere in qualsiasi modo, non c’è una ricetta particolare. Con tutti i sistemi si può vincere, con la Germania negli ultimi 20 minuti non siamo riusciti a prenderli bene perché loro non erano male, mi sembra… ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto, parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ungheria, in programma domani sera alle 20.45 per la Nations League. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Ci puoi dare la formazione? “Eh no, adesso no. Magari domani…” Ci saranno molti cambi? “Un po’ di cambi ci saranno sicuro. Non credo tutti, ma molti“. Cristante ha dato equilibrio, può fare quel ruolo anche Locatelli? “Locatelli può essere adattato in quel ruolo, ma Bryan insieme a Esposito sono gli unici in questo gruppo che possonore da play”. Nel rinnovamento c’è una nuova filosofia di gioco? “Si può vincere in qualsiasi modo, non c’è una ricetta particolare. Con tutti i sistemi si può vincere, con la Germania negli ultimi 20 minuti non siamo riusciti a prenderli bene perché loro non erano male, mi sembra… ...

