L’orecchio stampato in 3D con cellule cartilaginee cresce nel tempo. Una tecnica di bioprinting rivoluzionaria (Di lunedì 6 giugno 2022) La prima ragazza della sperimentazione ha ricevuto un orecchio stampato nella forma di quello sano. Le cellule impiantate ora proseguiranno la rigenerazione fino a ottenere un orecchio esterno completo.... Leggi su dday (Di lunedì 6 giugno 2022) La prima ragazza della sperimentazione ha ricevuto un orecchionella forma di quello sano. Leimpiantate ora proseguiranno la rigenerazione fino a ottenere un orecchio esterno completo....

Advertising

Digital_Day : Sebbene si tratti di una sperimentazione delicata, i ricercatori 3DBio Therapeutics non si aspettano casi di rigett… - Piergiulio58 : Le cellule staminali al posto dell'inchiostro: così hanno stampato l'orecchio in 3D. - lastampasalute : Le cellule staminali al posto dell'inchiostro: così hanno stampato l'orecchio in 3D - PDUmorista : Trapiantato un orecchio stampato in 3D con cellule umane, è la prima volta al mondo. A ricevere l'impianto auricola… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ????? Per la prima volta al mondo è stata usata la stampa 3D per creare una parte del corpo umano con le cellule del paziente. C… -