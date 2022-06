LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga perde un tassello, 60 km all’arrivo (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.21 Attenzione, giunge notizia del ritiro di Phil Bauhaus. Lo sprinter teutonico della Bahrain-Victorious è appena salito in ammiraglia, condizione tutt’altro che ottimale la sua: anche ieri era apparso poco pimpante. 15.18 Il borsino dei favoriti odierno: ***** Wout Van Aert **** Ethan Hayter, Andrea Bagioli *** Sean Quinn, Jasper Stuyven, Benjamin Thomas, Primoz Roglic ** Remi Cavagna, Christophe Laporte, Clement Venturini, Hugo Page * Simon Clarke, Dylan Groenewegen, Maxim Van Gils, Simone Velasco 15.15 Sbuca in testa al gruppo anche la EF Education-EasyPost di Sean Quinn, attuale maglia verde dopo il terzo posto di 24 ore fa. 15.12 Il giovane belga classe 2000 Xandres ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.21 Attenzione, giunge notizia del ritiro di Phil Bauhaus. Lo sprinter teutonico della Bahrain-Victorious è appena salito in ammiraglia, condizione tutt’altro che ottimale la sua: anche ieri era apparso poco pimpante. 15.18 Il borsino dei favoriti odierno: ***** Wout Van Aert **** Ethan Hayter, Andrea Bagioli *** Sean Quinn, Jasper Stuyven, Benjamin Thomas, Primoz Roglic ** Remi Cavagna, Christophe Laporte, Clement Venturini, Hugo Page * Simon Clarke, Dylan Groenewegen, Maxim Van Gils, Simone Velasco 15.15 Sbuca in testa al gruppo anche la EF Education-EasyPost di Sean Quinn, attuale maglia verde dopo il terzo posto di 24 ore fa. 15.12 Il giovane belga classe 2000 Xandres ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere oggi in diretta con noi la seconda tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - Alessan67416970 : RT @alecattelan: IL MIO PRIMO LIVE NEI TEATRI. Controlla le date. Ci vediamo in giro? - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 prima tappa in DIRETTA: Wout van Aert subito leader Velasco e Tiberi con i migliori -… -