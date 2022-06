LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sulle colline romagnole l’assalto alla maglia di Zana (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO 11.51: Si partirà a mezzogiorno da Ferrara per raggiungere, dopo 137,2 km il traguardo di Brisighella. Prima parte di tappa pianeggiante poi, dopo Riolo Terme, i ciclisti affronteranno ben sei asperità con alcuni tratti piuttosto duri. Salite che hanno caratterizzato in passato tante edizioni del Giro di Romagna e del Giro delle Pesche Nettarine per dilettanti che lanciò in passato atleti del calibro di Ivan Basso, di Popovych e di Tiralongo, tanto per fare qualche nome 11.48: Dopo l’arrivo di ieri sul Monte Grappa, la corsa vivrà una giornata più da ‘classica’, con la seconda parte di gara ricca di saliscendi su cui si potrebbe tentare qualche sortita. 11.45: ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO 11.51: Si partirà a mezzogiorno da Ferrara per raggiungere, dopo 137,2 km il traguardo di Brisighella. Prima parte dipianeggiante poi, dopo Riolo Terme, i ciclisti affronteranno ben sei asperità con alcuni tratti piuttosto duri. Salite che hanno caratterizzato in passato tante edizioni del Giro di Romagna e del Giro delle Pesche Nettarine per dilettanti che lanciò in passato atleti del calibro di Ivan Basso, di Popovych e di Tiralongo, tanto per fare qualche nome 11.48: Dopo l’arrivo di ieri sul Monte Grappa, la corsa vivrà una giornata più da ‘classica’, con la seconda parte di gara ricca di saliscendi su cui si potrebbe tentare qualche sortita. 11.45: ...

