La scienza conferma; non esisteranno più le stagioni

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 giugno 2022) La si potrebbe definire un’intuizione. È quella che nelle conversazioni da bar comunichiamo usando espressioni quali “il clima è impazzito”, “lesono cambiate”, “non ci sono più le mezze” e così via. Insomma, ci sembra di percepire che il clima sia entrato in una fase confusa, come se avesse sorpassato una certa soglia, quella entro la quale vi è un ordine fatto di cicli e regolarità. Un nuovo studio su Earth and Planetary Astrophysics pare giungere alle stesse conclusioni, anche se in una veste matematica rigorosa. La tesi dei ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Porto, in Portogallo, è che l’attività umana sta determinando una transizione di fase nel clima della Terra, paragonabile a quella dei materiali, per esempio un cubetto di ghiaccio che passa da una fase solida a una liquida, o una ...