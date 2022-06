La laurea a Houellebecq dimostra forse che certe lauree non servono a niente? (Di lunedì 6 giugno 2022) A giorni l’università di Enna conferirà a Michel Houellebecq una laurea honoris causa in lingue per la comunicazione interculturale. Evviva, auguri! Dottore, dottore, dottore eccetera eccetera. Espletato il punto esclamativo di prammatica, me ne restano alcuni, interrogativi, che spargo qui a casaccio dinanzi al vostro giudizio. Houellebecq sarebbe finito sui giornali anche senza università di Enna, ma l’università di Enna sarebbe finita sui giornali anche senza Houellebecq? Onorare con una laurea in lingue per la comunicazione interculturale il più grande scrittore europeo è un riconoscimento tardivo o l’implicita ammissione che per essere grandi comunicatori la laurea in lingue per la comunicazione interculturale è un orpello? Una laurea honoris causa implica che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) A giorni l’università di Enna conferirà a Michelunahonoris causa in lingue per la comunicazione interculturale. Evviva, auguri! Dottore, dottore, dottore eccetera eccetera. Espletato il punto esclamativo di prammatica, me ne restano alcuni, interrogativi, che spargo qui a casaccio dinanzi al vostro giudizio.sarebbe finito sui giornali anche senza università di Enna, ma l’università di Enna sarebbe finita sui giornali anche senza? Onorare con unain lingue per la comunicazione interculturale il più grande scrittore europeo è un riconoscimento tardivo o l’implicita ammissione che per essere grandi comunicatori lain lingue per la comunicazione interculturale è un orpello? Unahonoris causa implica che ...

