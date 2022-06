“In carrozzina da quando ho cinque anni, sono chirurga e atleta paralimpica. Ho imparato che l’inclusività è avere tempo di capire” (Di lunedì 6 giugno 2022) Elisabetta Mijino, 36 anni, è un’ortopedica specializzata in chirurgia della mano ma anche una campionessa olimpica di tiro con l’arco. Da sportiva, ha segnato 2 record del mondo, giocato 4 paralimpiadi e vinto 30 titoli italiani. Da medico, lavora al Centro traumatologico ortopedico (Cto) di Torino, tra i più importanti d’Europa per la Chirurgia della mano. Per lei è tutto normale, anche se lo fa seduta su una carrozzina. “Adesso c’è una fase in cui il disabile è un eroe. Io non la penso così e non mi piace che l’attenzione e il rispetto per una persona che ha qualche difficoltà in più nascano dai risultati o dalle medaglie che ottiene”. Ha iniziato il tiro con l’arco quando era piccola su consiglio di un’amica di famiglia, con il tempo si è rivelata una scelta comoda perché le ha risparmiato attrezzature speciali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Elisabetta Mijino, 36, è un’ortopedica specializzata in chirurgia della mano ma anche una campionessa olimpica di tiro con l’arco. Da sportiva, ha segnato 2 record del mondo, giocato 4 paralimpiadi e vinto 30 titoli italiani. Da medico, lavora al Centro traumatologico ortopedico (Cto) di Torino, tra i più importanti d’Europa per la Chirurgia della mano. Per lei è tutto normale, anche se lo fa seduta su una. “Adesso c’è una fase in cui il disabile è un eroe. Io non la penso così e non mi piace che l’attenzione e il rispetto per una persona che ha qualche difficoltà in più nascano dai risultati o dalle medaglie che ottiene”. Ha iniziato il tiro con l’arcoera piccola su consiglio di un’amica di famiglia, con ilsi è rivelata una scelta comoda perché le ha risparmiato attrezzature speciali e ...

