Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 6 Giugno 2022 – Video (Di lunedì 6 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Maria si commosse per i due giovani sposi esposti all’umiliazione per non avere vino”. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 6 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Maria si commosse per i due giovani sposi esposti all’umiliazione per non avere vino”., prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

