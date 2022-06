Golden State pareggia sull' 1-1 la finale Nba con Boston

(Di lunedì 6 giugno 2022) SAN FRANCISCO (USA) (ITALPRESS) – IWarriorsno'1-1 la serie dellaNba 2022 con iCeltics. Sul parquet casalingo del Chase Center di San Francisco, di fronte a oltre 18mila spettatori, i californiani si aggiudicano gara-2 per 107-88 con 29 punti di Curry (top-scorer) e 17 di Poole; tra gli ospiti, 28 di Tatum e 17 di Brown. Gara-3 al TD Garden dinella notte italiana di giovedì.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

