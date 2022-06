F1, la Ferrari ha una macchina da Mondiale. Ora anche squadra e dirigenza devono rivelarsi tali (Di lunedì 6 giugno 2022) Quali sono gli elementi indispensabili a vincere un Mondiale di Formula Uno? In primis la competitività della vettura, in seconda istanza un pilota in grado di sfruttarne appieno il potenziale, in terzo luogo un management capace di gestire al meglio la situazione e di rispondere prontamente alle sfide proposte dagli avversari. Cosa salta fuori applicando questo paradigma alla Ferrari del 2022? La risposta è che la monoposto è eccellente, c’è l’uomo capace di portarla al titolo, ma sorgono dubbi guardando alla dirigenza della squadra. Già, perché le prestazioni della F1-75 sono sotto gli occhi di tutti, così come l’abilità di Charles Leclerc nel portarla al limite. Il monegasco si è fregiato di 5 pole position su 7, vincendo però “solo” a Sakhir e Melbourne. A Miami l’anomalia è stata partire dalla pole, nel senso che ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Quali sono gli elementi indispensabili a vincere undi Formula Uno? In primis la competitività della vettura, in seconda istanza un pilota in grado di sfruttarne appieno il potenziale, in terzo luogo un management capace di gestire al meglio la situazione e di rispondere prontamente alle sfide proposte dagli avversari. Cosa salta fuori applicando questo paradigma alladel 2022? La risposta è che la monoposto è eccellente, c’è l’uomo capace di portarla al titolo, ma sorgono dubbi guardando alladella. Già, perché le prestazioni della F1-75 sono sotto gli occhi di tutti, così come l’abilità di Charles Leclerc nel portarla al limite. Il monegasco si è fregiato di 5 pole position su 7, vincendo però “solo” a Sakhir e Melbourne. A Miami l’anomalia è stata partire dalla pole, nel senso che ...

Advertising

lapoelkann_ : La Ferrari deve ricordarsi di essere una grande squadra coesa e vincente. E sono molto dispiaciuto per Charles - lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - CarloCalenda : Al kilometro rosso. Alberto Bombassei non ha solo costruito una delle aziende italiane più all’avanguardia (che for… - Robi_lott : @f4lI1ng A Baku può essere una gara pazza ma la Ferrari non è quella dello scorso anno, sulla carta, vediamo ?? - infoiteconomia : Se una Ferrari costa poco di certo c'è qualcosa 'sotto' | Guardate questa a due soldi cosa nasconde -