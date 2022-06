Eccellenza, morto di leucemia a soli 26 anni l’attaccante del Vieste Pietro Tusiano (Di lunedì 6 giugno 2022) l’attaccante dell’Atletico Vieste, Pietro Tusiano, è morto questa mattina a soli 26 anni. Il ragazzo era affetto da leucemia da qualche mese e ultimamente le sue condizioni erano peggiorate.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 6 giugno 2022)dell’Atletico, èquesta mattina a26. Il ragazzo era affetto dada qualche mese e ultimamente le sue condizioni erano peggiorate....

