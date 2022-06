Dove vedere Giappone-Brasile, streaming gratis OGGI LIVE e diretta Mola TV? (Di lunedì 6 giugno 2022) Il match Giappone-Brasile, valido come amichevole internazionale, si gioca lunedì 6 giugno alle ore 12.25 nell’Olympic Stadium di Tokyo. I verdeoro tornano in campo dopo la vittoria di giovedì scorso contro la Corea del Sud. Le probabili formazioni di Giappone-Brasile Giappone (4-3-3): Schmidt, Yamane, Yoshida, Taniguchi, Ito, Kamada, Endo, Haraguchi, Doan, Asano, Mitoma. Allenatore: Hajime Moriyasu Brasile (4-3-3): Weverton, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Italia-Moldavia, spazio a diverse seconde linee Inter Monza 1-0: decide l’amichevole il figlio d’arte Carboni Nazionale femminile in amichevole a Coverciano Dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Il match, valido come amichevole internazionale, si gioca lunedì 6 giugno alle ore 12.25 nell’Olympic Stadium di Tokyo. I verdeoro tornano in campo dopo la vittoria di giovedì scorso contro la Corea del Sud. Le probabili formazioni di(4-3-3): Schmidt, Yamane, Yoshida, Taniguchi, Ito, Kamada, Endo, Haraguchi, Doan, Asano, Mitoma. Allenatore: Hajime Moriyasu(4-3-3): Weverton, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Italia-Moldavia, spazio a diverse seconde linee Inter Monza 1-0: decide l’amichevole il figlio d’arte Carboni Nazionale femminile in amichevole a Coverciano...

