Crostata con poche calorie e super digeribile (Di lunedì 6 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima Crostata che non ha molte calorie e che ci permette di mangiarla sempre. Una buonissima Crostata è sempre molto buona e ci permette di usarla in mille occasioni diverse, come ad esempio la colazione, oppure una buonissima merenda, o anche un dolce fine cena. Spesso è difficile realizzarla, oppure pensiamo che ha tantissime calorie ma in questo caso non è assolutamente così perchè una versione light, quindi vediamo insieme come possiamo realizzarla. Questa buonissima Crostata non ha le uova al suo interno e faremo una frolla all’olio, molto morbida e se possibile ancora più gustosa di quella normale, con un contenuto calorico inferiore. Ecco quindi quello che ci serve: olio di semi 60 ml farina di tipo 00, 250 g acqua 70 ml ... Leggi su formatonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissimache non ha moltee che ci permette di mangiarla sempre. Una buonissimaè sempre molto buona e ci permette di usarla in mille occasioni diverse, come ad esempio la colazione, oppure una buonissima merenda, o anche un dolce fine cena. Spesso è difficile realizzarla, oppure pensiamo che ha tantissimema in questo caso non è assolutamente così perchè una versione light, quindi vediamo insieme come possiamo realizzarla. Questa buonissimanon ha le uova al suo interno e faremo una frolla all’olio, molto morbida e se possibile ancora più gustosa di quella normale, con un contenuto calorico inferiore. Ecco quindi quello che ci serve: olio di semi 60 ml farina di tipo 00, 250 g acqua 70 ml ...

Advertising

zazoomblog : Crostata con poche calorie e super digeribile - #Crostata #poche #calorie #super - CuciniAmoconChi : CROSTATA CON CREMA PASTICCERA E CILIEGIE - teresa31613415 : RT @lamiabuonaforc2: CROSTATA MORBIDA ALLA FRUTTA con stampo furbo, facile e buonissima???????? Ecco la ricetta: - VivMilano : RT @quinonsischerza: Crostata vegan con confettura di arance, made Cleò of course. Gnam gnam ?? - Accipicchina : La Crostata con confettura e crema namelaka è il dolce che vi consiglio di preparare come dolce della domenica. Una… -