Cisl Fp: presidio Umberto I, infermiera scaraventata da scale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – Un’infermiera del presidio Eastman del Policlinico Umberto I di Roma è stata scaraventata dalle scale da una paziente che ha dato in escandescenze dopo essere stata assistita al pronto soccorso e rimandata a due giorni dopo per la visita di controllo. Al momento la professionista sanitaria si sta sottoponendo agli approfondimenti diagnostici necessari presso l’Umberto I. A denunciarlo è la Cisl Fp del Lazio, stigmatizzando “la spirale di violenza sui posti di lavoro” che “va fermata immediatamente. Basta attacchi ai sanitari. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza all’infermiera aggredita e a tutto il personale dell’Eastman – Umberto I. Chiediamo subito un piano con misure concrete per la sicurezza degli operatori in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – Un’delEastman del PoliclinicoI di Roma è statadalleda una paziente che ha dato in escandescenze dopo essere stata assistita al pronto soccorso e rimandata a due giorni dopo per la visita di controllo. Al momento la professionista sanitaria si sta sottoponendo agli approfondimenti diagnostici necessari presso l’I. A denunciarlo è laFp del Lazio, stigmatizzando “la spirale di violenza sui posti di lavoro” che “va fermata immediatamente. Basta attacchi ai sanitari. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza all’aggredita e a tutto il personale dell’Eastman –I. Chiediamo subito un piano con misure concrete per la sicurezza degli operatori in ...

