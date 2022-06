Ciclismo | Chris Froome | “Finalmente sto bene | voglio tornare a essere competitivo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022)un pò di gioia per. Dopo tutti i problemi di questi anni dovuti all’incidente del 2019 al Giro del Delfinato (il classe 1985 rischiò addirittura di perdere la vita), il corridore della Israel – PermierTech ha mostrato una buona forma in quest’ultimo periodo e ora vede davvero la luce in fondo al tunnel. “Questa è davvero la prima volta negli ultimi tre anni che sono completamente libero da problemi – ha affermato il nativo di Nairobi ai microfoni di Spazioprima della partenza odierna nella seconda tappa del Giro del Delfinato 2022 – Non ho avuto alcun dolore, non ho avuto alcun disagio, l’equilibrio della gamba sinistra-destra è a posto. Fondamentalmente, da gennaio fino ad ora è stato un periodo ininterrotto in cui sono stato in grado di lavorare in modo costante e far andare le cose ...