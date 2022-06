Chi è Ostigard, il difensore che potrebbe arrivare al Napoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Napoli Ostigard – Il club azzurro è ormai da settimane sul mercato per sopperire alla mancanza del quarto centrale di difesa. Ormai è certo che Axel Tuanzebe, calciatore arrivato in prestito dal Manchester United lo scorso gennaio, farà rientro alla base, situazione che ha posto al club di De Laurentiis, anche in tempi non sospetti, la necessità di intervenire per completare il pacchetto arretrato. In attesa, ovviamente, delle ultime sul fronte Kalidou Koulibaly: continua la trattativa tra il Napoli e il roccioso centrale franco-senegalese per rinnovare l’accordo che, a oggi, è valido fino al giugno del 2023. Per adesso, non ci sono segnali circa un accordo né di un possibile passo indietro di una delle parti in causa. Napoli Koulibaly Juventus (Getty Images)Nel caso in cui l’ex Genk dovesse dire addio agli ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022)– Il club azzurro è ormai da settimane sul mercato per sopperire alla mancanza del quarto centrale di difesa. Ormai è certo che Axel Tuanzebe, calciatore arrivato in prestito dal Manchester United lo scorso gennaio, farà rientro alla base, situazione che ha posto al club di De Laurentiis, anche in tempi non sospetti, la necessità di intervenire per completare il pacchetto arretrato. In attesa, ovviamente, delle ultime sul fronte Kalidou Koulibaly: continua la trattativa tra ile il roccioso centrale franco-senegalese per rinnovare l’accordo che, a oggi, è valido fino al giugno del 2023. Per adesso, non ci sono segnali circa un accordo né di un possibile passo indietro di una delle parti in causa.Koulibaly Juventus (Getty Images)Nel caso in cui l’ex Genk dovesse dire addio agli ...

lucacerchione : Nessuna novità per chi ci segue in radio: #Ostigard fu segnalato da Paolo nella puntata di lunedì 23 maggio - enzogoku69 : @mikypocho000 Insigne infatti non è nel tweet e nel caso meritera un discorso a parte a fine mercato valutando come… - ViSal_Corecap : @Andrea842631710 @AntonioRus25 Però con tutto il rispetto chi mi dice che Ostigard sarà titolare... NO. - apmojita : Apro subito il carro per Leo Ostigard chi vuole salire salga adesso altrimenti CIEOOOO - 19max85 : @TolliVincenzo Sempre filosocietari.Non riuscite proprio a capire chi scrive minchiate qui sopra da chi fa critiche… -