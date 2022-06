Caldo | afa record in Sardegna | allerta meteo sino a domani

Advertising

ferrarisergio4 : RT @LalliVincenzo: @ferrarisergio4 Sole e afa...non ancora e solo quasi estate eppure molto caldo... Sia giorno di accettazione con speranz… - kicca0181 : @acciokindness Giorno, si troppo caldo e afa - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, caldo e afa in attenuazione, compare qualche nuvola ma è solo una breve paus… - IDiariDellaBici : Il Randogiro dell'Emilia sono 3 anelli da 200km e 3 distanze a scelta: 200, 400 o 600. Dall'afa della bassa agli ap… - LalliVincenzo : @ferrarisergio4 Sole e afa...non ancora e solo quasi estate eppure molto caldo... Sia giorno di accettazione con sp… -

Ieri ilsi è fatto sentire, lo confermano le temperature registrate dalla centraline dell'Arpas: a Marcalagonis il termometro ha toccato i 39,1 gradi, mentre Cagliari nella zona di Pirri sono ......Puglia - che gli allevatori devono sostenere per aiutare gli animali a resistere al, in una ... Per questo " rileva la Coldiretti Puglia " sono già scattate le contromisure antinelle stalle ...(ANSA) - CAGLIARI, 06 GIU - Il grande caldo continua a stringere la propria morsa sulla Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato ...Le previsioni meteo per metà del mese, ecco il punto della situazione sul caldo, poi i temporali e poi il ritorno dell'afa.