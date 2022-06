Calciomercato Napoli, settimana decisiva per i rinnovi dei calciatori (Di lunedì 6 giugno 2022) settimana decisiva per i rinnovi: ADL tratta personalmente con quattro calciatori Si apre una settimana importante per il Napoli che deve definire le questioni relative ai rinnovi, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 giugno 2022)per i: ADL tratta personalmente con quattroSi apre unaimportante per ilche deve definire le questioni relative ai, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - calciomercatoit : #Napoli, #Soler a centrocampo in caso di addio a #FabianRuiz: 'vendetta' sulla #Juventus per #Koulibaly… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli GdS – Napoli, idea Orsolini se parte Politano: ma occhio alla concorrenza: GdS –… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Napoli, nome nuovo per il centrocampo -