Cagliari, Capozucca fa chiarezza: l’ha detto sul futuro di Joao Pedro! (Di lunedì 6 giugno 2022) A distanza di due settimane dall’esito della gara tra Cagliari e Venezia terminata per 0-0, che ha sancito la retrocessione dei rossoblu, nel capoluogo sardo si respira ancora aria di delusione. Il rammarico di una città intera, che un paio di anni fa si era ritrovata a lottare per le coppe europee, prima di questo crollo improvviso. Joao Pedro Cagliari Il ds del Cagliari, Stefano Capozucca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni tuttoCagliari.net, ecco le parole del direttore: “Joao Pedro? Ha un solo anno di contratto. Quando arrivai io sette anni fa aveva le valigie pronte, non era apprezzato da nessuno, ma io mi puntai affinché rimanesse. Ha mercato, ma ha anche dei costi. Ed è pure arrivato in nazionale, perciò è normale che abbia un certo valore. In ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) A distanza di due settimane dall’esito della gara trae Venezia terminata per 0-0, che ha sancito la retrocessione dei rossoblu, nel capoluogo sardo si respira ancora aria di delusione. Il rammarico di una città intera, che un paio di anni fa si era ritrovata a lottare per le coppe europee, prima di questo crollo improvviso.PedroIl ds del, Stefano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni tutto.net, ecco le parole del direttore: “Pedro? Ha un solo anno di contratto. Quando arrivai io sette anni fa aveva le valigie pronte, non era apprezzato da nessuno, ma io mi puntai affinché rimanesse. Ha mercato, ma ha anche dei costi. Ed è pure arrivato in nazionale, perciò è normale che abbia un certo valore. In ...

