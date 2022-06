Bremer | si complica l’affare | pronto l’assalto ad un giovane fenomeno

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’addio di Chiellini dopo una vita in bianconero impone alla Juventus di tornare sul mercato per regalare ad Allegri un centrale difensivo. Uno dei problemi avuti dalla Juventus in questa stagione è stato il reparto difensivo con il solo de Ligt a garantire una buona continuità di prestazione; Rugani non sempre ha fornito le giuste garanzie e la coppia Chiellini-Bonucci ha avuto diversi problemi a livello fisico. Ecco dunque che Allegri ha bisogno di un centrale per rinforzare la propria rosa; nelle ultime ore è uscita fuori una nuova pista. Andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseNegli ultimi mesi di stagione si pensava che la Juventus potesse andare su Rudiger, difensore del Chelsea in scadenza di contratto. La società bianconera ha provato a riportare il tedesco in Italia (in passato ha vestito la maglia della Roma) ma ad aver avuto la meglio è stato il Real Madrid con un ...