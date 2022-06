Asfalto - Los Angeles va in bianco

(Di lunedì 6 giugno 2022) L'scuro viene ricoperto con una specie di gelatina a base di diossido di titanio che, riflettendo i raggi del sole, dovrebbe contribuire a far scendere di qualche grado (Fahrenheit) la temperatura ambientale: è la tecnica sperimentata per la prima volta dalla città di Losin un insolito approccio ai cambiamenti climatici, avviato con il sustainable city plan del 2015: un progetto parito con l'imbiancatura di alcuni parcheggi. Quando il troppo (sole) stroppia. Con 300 giorni su 365 di cielo sereno l'anno e il riscaldamento globale che comincia a far sentire i suoi effetti, L.A. può diventare un vero inferno. Per la metà di questo secolo, il numero di giorni di calore estremo potrebbe raddoppiare. Molti sono gli interventi messi a punto per porre freno all'effetto urban heat island, che si verifica quando il terreno è coperto da un'alta ...

