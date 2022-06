Art.1: in direzione varata la nuova segreteria nazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza ha presentato la nuova segreteria nazionale alla direzione, riunitasi per la prima volta dopo il congresso del 23 e 24 aprile la sera del 1 giugno tramite piattaforma telematica. Si legge in una nota. Questi i nomi e le deleghe: Arturo Scotto – coordinatore nazionale; Roberta Agostini – politiche di genere, forum nazionale donne; Gianluca Busilacchi – salute e welfare; Adalisa Campanelli – associazionismo e terzo settore; Anna Colombo – politiche internazionali; Federico Conte - giustizia; Alfredo D'Attorre – enti locali, ufficio per il programma; Maria Cecilia Guerra – economia e politiche fiscali; Piero Latino – lavoro e politiche industriali; Michele Mognato – transizione ecologica; ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Il segretariodi Articolo Uno Roberto Speranza ha presentato laalla, riunitasi per la prima volta dopo il congresso del 23 e 24 aprile la sera del 1 giugno tramite piattaforma telematica. Si legge in una nota. Questi i nomi e le deleghe: Arturo Scotto – coordinatore; Roberta Agostini – politiche di genere, forumdonne; Gianluca Busilacchi – salute e welfare; Adalisa Campanelli – associazionismo e terzo settore; Anna Colombo – politiche internazionali; Federico Conte - giustizia; Alfredo D'Attorre – enti locali, ufficio per il programma; Maria Cecilia Guerra – economia e politiche fiscali; Piero Latino – lavoro e politiche industriali; Michele Mognato – transizione ecologica; ...

