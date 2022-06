“Anche se si sono lasciati…”. Edoardo Tavassi, la madre svela un segreto sull’ex fidanzata (Di lunedì 6 giugno 2022) Edoardo Tavassi Diana Del Bufalo, la madre di lui svela un ‘segreto’. Nei giorni scorsi si è parlato dell’ex fidanzata vip del naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina Tavassi, tornata in Italia per motivi familiari e per stare con i figli Chloe e Salvatore. “Per lei ha sofferto molti – spiega in un articolo il giornalista Armando SAnchez -. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa…”. Edoardo Tavassi Diana Del Bufalo e il post della comica dopo l’addio. Una storia breve ma molto intensa, con un bellissimo post dell’attrice dedicato al suo ex fidanzato: “Per me lui è stato come un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)Diana Del Bufalo, ladi luiun ‘’. Nei giorni scorsi si è parlato dell’exvip del naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina, tornata in Italia per motivi familiari e per stare con i figli Chloe e Salvatore. “Per lei ha sofferto molti – spiega in un articolo il giornalista Armando Sz -. La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa…”.Diana Del Bufalo e il post della comica dopo l’addio. Una storia breve ma molto intensa, con un bellissimo post dell’attrice dedicato al suo ex fidanzato: “Per me lui è stato come un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia ...

